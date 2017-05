Voy a acudir a las autoridades para que se castigue a quien sea por el audio: NEH

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.-La dirigente local del Partido Revolucionario Institucional, Norma Esparza Herrera anticipó que interpondrá una querella para deslindar responsabilidades sobre la revelación del audio en el que presuntamente mediante su jefe de prensa habría mandado golpear a un reportero de un sitio de noticias locales.

En entrevista con El Clarinete Esparza Herrera se desmarcó por completo del señalamiento y defendió a Macías Esqueda, al tiempo en que señaló que es un revanchismo y es algo “armado de parte de Ramos Rocha porque al llegar ella como dirigente del Revolucionario Institucional en diciembre del 2015 a los pocos días Ramos Rocha perdió su puesto.

En primera instancia la líder tricolor aclaró “mis respeto para todos los medios de Aguascalientes para el Metropolitano, para El Clarinete para todos, no tengo ningún problema con ellos y no tengo porque haber actuado de esa manera, no es mi estilo, yo siempre las cosas las arreglo a través del diálogo y esto seguramente ha de estar orquestado y preparado por el propio Mario Luis (Ramos Rocha) porque yo tengo toda la confianza en mi secretario de Comunicación Social, Alejandro Macías que no creo de ninguna manera haya dado esa instrucción (de golpear a un reportero) y mucho menos a nombre mío“.

“Es una especie de revanchismo político que no me perdona haberlo destituido de la oficina de prensa del partido que obviamente yo no lo puse ahí, como tampoco fui yo la que lo quité, él sabe perfectamente quien lo puso y quien lo quito“, dijo.

Por último expresó ” Y sí existe eso (el audio) pues procederemos ante las instancias legales, eso no se queda así”, advirtió.