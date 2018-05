Virus porcino, una nueva amenaza para la salud mundial

Noticieros Televisa

El virus fue descubierto originalmente en 2012 en cerdos en China, pero no fue sino hasta 2014 que se descubrió en Estados Unidos durante un brote de diarrea en puercos de una granja de Ohio.

Desde entonces, brotes del virus conocido como Deltacoronavirus Porcino, se ha registrado en varios países, lo que preocupado a la comunidad médica internacional por su alto potencial de infección.

Investigadores de la Universidad Estatal de Ohio y de la Universidad de Utrecht, en los Países Bajos, publicaron un estudio en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences, en el que comparten lo que han descubierto del virus y su potencial alcance.

Este estudio, el primero en señalar la posible transmisión del virus entre especies, en especial a los humanos, revela lo fácil que el patógeno pudo pasar a las células cultivadas de humanos y otras especies, durante una de varias pruebas de laboratorio.

“Antes de que se encontrara en cerdos, incluso en el brote de Ohio, se había detectado en varias aves,” indicó Linda Saif, investigadora del Programa de Investigación de Salud Animal de Alimentos en el Centro de Investigación y Desarrollo Agrícola de Ohio.

Los síntomas en cerdos son diarrea aguda y vómitos, pero un ejemplar joven infectado con el virus podría incluso morir.

Hasta el momento no se han documentado casos de la infección de este virus en humanos, por los científicos ya demostraron que es posible, en pruebas controladas, que este pase de un cerdo a un humano.

Scott Kennedy, profesor asistente de Medicina Veterinaria Preventiva en Food Animal Health, indicó que la posibilidad de que el virus pase de una especie a otra depende de su capacidad para unirse a los receptores de las células de la criatura sana para infectarla.

“Un receptor es como un cerrojo en una puerta. Si el virus puede abrir la cerradura, puede entrar en la célula y potencialmente infectar al huésped”.

Los expertos veterinarios y de salud pública ven al Deltacoronavirus Porcino como una enfermedad similar a patógenos potencialmente letales y de alto nivel de infección como el SARS (síndrome respiratorio agudo severo) y MERS (síndrome respiratorio de Medio Oriente).

Entre 2002 y 2003, un brote de SARS se relacionó con al menos 774 muertes en 37 países, especialmente en Asia; mientras que brotes de MERS han aparecido en al menos mil 800 casos, de los cuales 700 han resultado en decesos.

En ambos casos, los humanos infectados estuvieron en contacto cercano con animales que portaban este virus.

“Estamos muy preocupados por los coronavirus emergentes y nos preocupamos por el daño que pueden causar a los animales y su potencial para saltar a los humanos”.

Por ahora el Deltacoronavirus Porcino solo ha infectado células humanas en un ambiente controlado de laboratorio, pero los científicos no ven razones para detener su investigación con el fin de encontrar posibles curas para este virus en caso de llegar a los humanos.