Violación de DH y ahora represalias contra alumnos en la UTA: Protege

Gilberto Valadez

Personal docente de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes (UTA) incurrió en violación de derechos humanos de dos de sus estudiantes y ahora persiste con represalias hacia las actividades escolares que estos realizan en las aulas.

Lo anterior fue revelado por la asociación civil Protege Centro de defensa e Investigación en Derechos Humanos, adicionando que estas posturas afectan no sólo al alumnado, sino que pueden repercutir jurídicamente en perjuicio de la institución.

En entrevista, Andrés Rodríguez de Alba, presidente de la agrupación, indicó que se brindó la asesoría hacia los alumnos Mariana García y de Jonathan Díaz, de la carera en Ingeniería en Tecnologías de la Información, quienes pidieron el apoyo de instancias legales, aunque habría más estudiantes afectados por la presunta cerrazón de los profesores.

Rodríguez de Alba detalló que un grupo de más de un centenar de estudiantes de la UTA acudieron a realizar el trámite de reinscripción el pasado viernes 31 de agosto, pero se les pidió volver el lunes 3 alegándose falta de personal. Ya en la fecha señalada Adrián Pizaña Flores, director de la carrera, rechazó cualquier procedimiento, pese a que a diversos alumnos de otras carreras técnicas sí se les permitió reinscribirse.

“Fueron al Instituto de Educación, a la Comisión de Derechos Humanos, con el entonces rector (Ricardo Serrano) y la negativa fue completa de esas autoridades. Nosotros hicimos saber que la educación es un derecho reconocido en nuestra Constitución y promovimos un amparo”, detalló.

De esta forma el Juez Quinto de Distrito, Guillermo Baltazar y Jiménez, admitió el amparo de los dos alumnos y ordenó a la UTA que permitiese su registro a fin que pudieran volver a clases desde el pasado martes 2; pese a la renuencia de docentes.

No obstante, ahora los dos alumnos como sus abogados denunciaron que Pizaña Flores ha ordenado a los profesores ser más exigentes y no tener tolerancia hacia los estudiantes, además de cargarles la mano. Sobre lo cual, Andrés Rodríguez hizo un exhorto al catedrático para frenar dichas acciones.

“Que suspenda estos actos discriminatorios pues está empeorando la situación jurídica de la Universidad y da más elementos para iniciar otro tipo de procedimientos más fuertes. Creo que una autoridad educativa tiene que poner el ejemplo y velar por los derechos fundamentales. Reconocer que si hubo un error, admitirlo”, remarcó.

Durante la entrevista, Mariana citó que por órdenes de Pizaña les quieren aplicar hasta cinco exámenes en un mismo día. “Primero dijeron que el amparo no les había llegado. Ya después, la presión que tenemos para hacer cinco exámenes, presionando a que los profesores tomen lista y no tener prorroga de nada en tareas o proyectos. Lo hizo a partir de este problema”.

Cabe mencionar que el perfil académico de la UTA se completa en cuatrimestres y que tanto Mariana y Jonathan se encuentran cursando el penúltimo de los que corresponden a su carrera.