Vinculan a programa de jóvenes en Calvillo con el PAN

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Luego de presentar el programa JóVENes Acción y Valores por parte del municipio de Calvillo, el Secretario de Gobierno del ayuntamiento, Javier Valdivia, Justificó el nombre y negó que esté ligado al Partido Acción Nacional del cual emana la administración.

-¿Porqué no le pusieron jóvenes revolucionarios o con esperanza, porqué en acción del cual emanan, no es como meter un tema electorero?

-Fíjate que seguido se le busca el mensaje subliminal, pero como todo programa de gobierno, el sello que se le imprime a cada obra o decisión del gobierno bueno o malo, pues es el estilo del gobernante o de la persona que propone, pero no del partido.

-¿Pero no está muy subliminal, está muy directo?

-Si, bueno no se trata de meter mensajes donde no verdad, es un tema que creemos que es de diseño, de estilo y de comunicación.

Para finalizar, el funcionario dijo que confía en que este programa tenga un buen sello y aunque no lleve su nombre o tenga juego de palabras, lo importante es que tenga resultados.