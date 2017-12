Vinculan a proceso ex rector de la UAEM

La Jornada

Cuernavaca, Mor.- El ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, y su esposa, María Elena Ávila, fueron vinculados a proceso por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

El juez Eddie Sandoval Lomé dictó lo anterior alrededor de las 21:20 horas de este miércoles; antes de que iniciará la audiencia, el juez declaró al ex rector y su esposa, “sustraídos de la acción de la justicia”, ya que tanto Vera como Ávila no se presentaron aduciendo padecimientos de salud, que no justificaron, según Sandoval Lomé.

Fue en los juzgados de primera instancia de control y juicio oral, ubicados en el centro de Cuernavaca, que estaba programada dicha audiencia a las 3:30 de la tarde, pero comenzó pasadas las 16 horas con la inasistencia de los imputados del supuesto delito de enriquecimiento ilícito.

Los abogados del ex rector, Cesar Ricardo García Bravo y Sergio Parra, asi como el defensor de María Elena Ávila, Cristian René Fragoso, trataron de justificar la ausencia de sus clientes con justificantes médicos; pero el juez no justificó su ausencia, y a petición de los agentes del ministerio público de la Fiscalía Especializada para la investigación de hechos de corrupción, pidieron que se les declara sustraídos de la justicia.