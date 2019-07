“Viene una crisis muy tremenda en el país”: Antorcha Campesina

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.-Hay indicios de que el país entre en crisis, alertó Pedro Pérez Gómez, dirigente de Antorcha Campesina en Aguascalientes.

“Estamos a punto de entrar en una crisis muy tremenda en éste país y qué va a hacer la gente, pues va a robar. Ni modo que no coma”, aseveró.

Pérez Gómez cuestionó la cancelación de programas sociales desde gobierno federal, particularmente hacia el campo.

“Al no haber apoyos entre la gente, sobre todo entre los que de por sí no tienen. Antes había cuando menos un apoyo al campo. Todo se suspendió y no hay dinero”, insistió.

El dirigente local de Antorcha Campesina abundó que se ha buscado apoyos a través de la delegación de Bienestar, pero que no han tenido respuesta. “La delegación no tiene nada más que la tarjeta y la tarjeta no tiene fondos”, argumentó.

Fotografía: El Sol del Centro