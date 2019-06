Viene la ONU a investigar actos de tortura de Felipe Muñoz

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Representantes de la Organización de Naciones Unidades vendrán a Aguascalientes el próximo miércoles 26, para investigar las denuncias de tortura que supuestamente fueron cometidas durante la administración de Felipe Muñoz como fiscal del estado.

El anuncio fue dado a conocer por Felipe Hinojo Alonso, titular de la Unión Campesina Democrática, quien encabeza un grupo de personas de la entidad quienes han sufrido directa o indirectamente casos de agresiones achacados a quien fuera titular de la fiscalía en el sexenio del priista Carlos Lozano de la Torre.

“Yo denuncié penalmente a Felipe Muñoz ante la Fiscalía General, ante instancias de Derechos Humanos, ante la Cámara de Diputados, al Senado y nadie me contestó. La llevé ante el alto comisionado de las Naciones Unidas y ellos sí me contestaron y vienen el miércoles”, reveló Hinojo en conferencia de medios.

Abundó que los enviados de la ONU se reunirán víctimas en las oficinas de la UCD, en el fraccionamiento Valle Dorado, además de que sostendrán entrevistas con el actual fiscal Jesús Figueroa.

“Yo tengo confianza primero en que la comisión investigadora saque un dictamen positivo porque hay evidencia de que se hicieron las torturas y una vez que lo publique debe haber recomendaciones. Ya no es Aguascalientes, es el estado mexicano en contra de las Naciones Unidas. Esto afecta al país”, adicionó.

Hinojo Alonso calificó a Muñoz como un “psicópata”, aseverando que personalmente se encargó de la tortura de muchas personas en Aguascalientes, y lamentó la omisión de diversas instancias o autoridades en el estado.

Felipe Muñoz fue fiscal del estado entre 2010 a 2012, luego ocupó ese cargo en el estado de Colima y recientemente fungió como titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la Fiscalía General de la República.