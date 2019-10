(Video)Tifón Hagibis provoca desastres en Japón

Redacción

Japón..-Momentos complicados vive Japón, tras el paso del tifón Hagibis quien a su paso trae lluvias torrenciales.

El tifón Hagibis finalmente ha tocado tierra en Japón, provocando numerosos problemas en algunas zonas del país, y especialmente en las prefecturas de Shizuoka, Kanagawa, Tokio, Saitama, Gunma, Yamanashi y Nagano. Las lluvias están siendo carácter torrencial, provocando numerosos deslizamientos y desprendimientos. También las fortísimas rachas de viento y el oleaje han ocasionado muchos desperfectos. Dentro de lo malo, en las últimas horas ha perdido bastante intensidad al encontrarse con condiciones menos favorables, aunque ha alcanzado Japón como un tifón de categoría 2, cuando hace unos pocos días era un monstruoso supertifón de categoría 5, con vientos sostenidos de más de 240 km/h y una presión mínima que rondó los 900 hPa.

Aún así, por ahora Hagibis ha dejado a su paso dos víctimas mortales, con varias personas desaparecidas. Según la Agencia Meteorológica de Japón, se trata de la situación más adversa asociada a un tifón desde 1958, cuando Ida provocó más de 12000 muertos. Y es que Hagibis ha llegado al país nipón con rachas de viento de más de 200 km/h y precipitaciones que pueden superar en el episodio los 1000 mm en la región de Tokai, y de 600 mm en la de Kanto, que incluye al área de Tokio.

En los próximos días el tifón irá perdiendo intensidad y bordeando las costas del este de Japón. Sin embargo, en las últimas horas se ha tenido que suspender el tráfico aéreo y ferroviario en las regiones más afectadas, así como la suspensión de varios partidos del Mundial de rugby y provocando cambios en la programación del Gran Premio de Fórmula 1. Hagibis todavía no ha dicho su última palabra.

A huge Tornado caused by Typhoon Hagibis destroyed some houses in Chiba prefecture, which is nearby Tokyo and Typhoon itself has not landed yet.pic.twitter.com/kmTE6rVpIS

— Tomoki Takayama (@tomoki_takayama) October 12, 2019