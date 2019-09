(Video)Sin piedad CJNG tortura a integrantes de Los Viagras

Redacción

Ciudad de México.-Cártel Jalisco Nueva generación muestra musculo y difunde videos de la forma cruel en que torturan a un rival de Los Viagras.

“El Comandante Joker“, uno de los líderes regionales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lanzó un contundente mensaje en contra de sus rivales los narcotraficantes del Cártel de Los Viagras o La Nueva Familia Michoacana (LNFM), al tiempo que tortura sin piedad a un supuesto extorsionador a quien acusan de pertenecer a dicho grupo delictivo.

La nueva amenaza fue mediante un video de solo 52 segundos de duración en el que aparece el supuesto integrante de Los Viagras a quien sus verdugos acusan de cobrar cuotas en el municipio de Zihuatanejo, en el estado de Guerrero, en México.

En el clip de 2:20 minutos de duración y que circula en redes sociales, aparece un hombre, presunto sicario del Cártel del Noreste, hincado con el rostro cubierto y con visibles huellas de tortura, quien revela que diversos mandos de las policía estatal, ministerial y municipal les dan protección a células delictivas.

El Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Noreste mantienen una fuerte disputa. Y es que el grupo dirigido por Nemesio Oseguera Cervantes”El Mencho” acusa al CDN de hacerse pasar por ellos en los estados de Nuevo León y de San Luis Potosí, con la finalidad de sembrar el terror entre la población y sus rivales del narcotráfico, así como para distraer las investigaciones en su contra.

“¿Quién está con ustedes?”, le pregunta uno de ellos; acto seguido, el hombre toma cuanto aire le es posible y revela que la Policía Estatal, Ministerial y Metropolitana están con el CN.

“(Están con nosotros) Los municipales, los comandantes de los metropolitanos; el comandante de la ministerial, él nos informa cuando hay una investigación en contra de nosotros. Los de la Metro, le dice sus comandantes que quiten las patrullas cuando vamos a levantar. La municipal avisa cuando vamos a levantar a alguien o vamos a matar”, confiesa pausas por la falta de aire.

Tras su revelación, los sujetos armados le dicen: “sale pues, tú ya no vas a levantar” y lo recuestan en el piso para ejecutarlo con un balazo, mientras de fondo se escucha un corrido.

Sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación interrogan y torturan… ¡a presuntos asesinos de militares! (video)

Dos individuos torturados y de quienes se ignora su paradero confiesan el secuestros y ejecuciones de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional en la Cuenca del Papaloapan, el video que se ha vuelto viral en las redes sociales, pues confiesan para quien trabajan.

En la grabación se muestra a los dos sujetos esposados y contestando todas las preguntas que les hacen tras haber recibido una ‘utiza’; relatan los secuestros que cometieron en la Cuenca Papaloapan y Loma Bonita.

Ads by scrollerads.com

Uno de ellos dijo trabajar para ‘El Chaneque’, un delincuente ligado a extorsiones y secuestros en esas regiones.

“Estos dos lacras han hecho últimamente secuestros de los dos que se le han perdido, de los dos guachos que se le han perdido (Sic). señala quien interroga, presunto miembro del Cártel jalisco Nueva Generación, a ambos individuos.

Como recordará un grupo de sujetos interceptó a Raúl Juárez López, en la entrada de Loma Bonita, quien se desempeña como capitán de la SEDENA con base en la Ciudad de México.

Luego de ser intervenido -abundó la fuente– Raúl Juárez, originario de esta ciudad piñera, fue subido a una unidad de motor y llevado a un destino incierto.

El otro secuestro fue, El militar José Julián R, originario de San Juan Lalana Choapan fue secuestrado y asesinado en límites de Oaxaca y Veracruz.

Las pesquisas de las autoridades informaron que el militar desapareció la tarde noche del domingo, siendo la terminal de Santa Cruz, municipio de Cosamaloapan, y ubicada en un punto estratégico entre ambos estados, el último lugar donde fue visto.

José Julián informó a sus familiares, quienes radican en San Juan Lalana que tomaría camino hasta el lugar, por lo que todo indica que logró llegar a la desviación donde se toma una camioneta para su municipio, y la cual se localiza sobre la carretera Tuxtepec – Playa Vicente, Veracruz.

Según las investigaciones en ese punto fue sorprendido por sus captores, no obstante no pasó más de un día cuando fue asesinado, y su cuerpo abandonado no muy lejos de ese sitio.

El militar, fue degollado por sus victimarios, quienes tiraron el cadáver, sin camisa y amarrado de las manos a mitad de la maleza.

Información y video de Vanguardia