(Video) A la fuerza reclutan a soldados del Cártel Jalisco Nueva Generación

Redacción

Ciudad de México.-Soldados del Cártel Jalisco Nueva Generación revelan como son reclutados a la fuerza por este grupo delictivo para incorporarlos a sus filas

No pasan de los 25 años. Los dos dijeron que el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) los reclutó por la fuerza, algo que viene sucediendo en las comunidades rurales desde que el 11 de diciembre de 2006 el entonces Presidente Felipe Calderón lanzó la guerra.

Se desconoce cuál fue el destino de los dos jóvenes detenidos e interrogados por los hombres armados, que los tienen amarrados y los maltratan. Son cuestionados por autodefensas de Michoacán en México, que supuestamente dejaron de existir pero que siguen operando.

A través de redes sociales, circula un video donde autodefensas de Michoacán interrogan a “novatos” del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Al parecer, los comunitarios capturaron a los jóvenes, quienes llevaban apenas una semana en el cártel, luego de un enfrentamiento contra el grupo criminal.

Durante el interrogatorio, el primer joven admite ser sicario del Cártel Jalisco Nueva Generación y dice que se rindió porque no sabe pelear.

En el video que circula a través de redes sociales se aprecia a dos presuntos sicarios hincados y detrás de ellos varios civiles armados, quienes los interrogan de esta manera:

–¿Para qué cártel trabajas?

–Para el Cártel Jalisco.

–¿Y por qué te rendiste no que son bravos?

–Porque…

–¿Por qué te rendiste?

–Por qué no sé pelear.

–¿No sabes pelear?

–No.

–¿Los reclutan a huevo?

–Sí, señor.

–Ya te traigo “mecatiado” [atado].

–¿Tú, wey, por qué te rendiste? –se dirige el interrogatorio hacia otro de los detenidos.

–Porque nunca había tomado un arma y soy culo.

–¿Para qué cártel trabajas?

–Cártel Jalisco.

–¿Quién es tu patrón?

–“Panter”, “Comandante Raya”, “Sontes” y “Perro”.

–A él creo que ya lo mataron.

–¿Ya lo mataron?

–Sí, ahí en las ruinas, ahorita.

–Ya lo mataron ahorita, ¿es el que cayó muerto?

–Sí.

– Ah, qué bueno.

–¿Qué mensaje le mandas a la gente que son de Jalisco, qué les dices a los de Jalisco?

–Que se vayan por pura verga porque…

–Que se abran a la verga. ¿Verdad que con los comunitarios no pueden?

Hacia el final del interrogatorio, les preguntan cuánto tiempo tienen que los reclutaron a lo que el joven con camiseta roja responde “hace como una semana, señor y no me han pagado”

Ante la respuesta, el interrogador se sorprende y dice “¡no les pagan!” y ahí termina la grabación.

Según información extraoficial, los jóvenes (uno de ellos que presenta una herida en la cabeza) son vinculados con los enfrentamientos ocurridos en el municipio de Los Reyes, en el estado de Michoacán, en la región conocida como Zacán.

No se sabe cuál fue el destino de los jóvenes que no pasan de los 25 años de edad.

Desde el viernes 30 de agosto, miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación

han incursionado violentamente en municipios michoacanos como en Tepalcatepc, donde sicarios del Cártel comandado por Nemesio Oseguera “El Mencho” supuestamente buscaban a Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo”. por lo que fueron repelidos por miembros de las autodefensas, enfrentamiento que dejó 9 muertos y 11 heridos.

Dos días después, la noche del domingo 1 de septiembre, las policía comunitarias reportaron una nueva incursión del CJNG, aunque no se dio a conocer si hubo muertos o heridos.

De acuerdo con el Gobernador michoacano, Silvano Aureoles, estos grupos en realidad responden a intereses del crimen organizado, de fracciones en pugna.

El lunes, Aureoles Conejo rechazó algún resurgimiento en el movimiento de autodefensas y afirmó que las confrontaciones se han magnificado, pero que se trata de disputas entre grupos rivales del crimen organizado.

Aureoles dijo que las autodefensas en Tepalcatepec —localidad de origen del líder del movimiento, José Mireles— simplemente se disputan el territorio y las rutas de trasiego de drogas con el cártel de Jalisco, al que se refirió únicamente por sus iniciales: CJNG.

“Son rencillas y pleitos entre ellos, y no por asuntos caritativos”, afirmó el Gobernador. “Es obvio que es una lucha por territorio, por rutas de trasiego”.

Michoacán fue el lugar en donde comenzó la guerra contra el narcotráfico en México entre 2006 y 2012. En tanto, las autodefensas permanecieron como un problema en muchas partes del vecino estado de Guerrero.

Aunque la violencia se redujo en México entre 2013 y 2015, desde entonces ha resurgido a niveles mayores que en su punto más alto de la guerra contra el narco. Un enorme regreso de las autodefensas podría indicar que México está volviendo a la época más oscura del combate al narcotráfico.

Con Información de Vanguardia