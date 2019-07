(Video) Tiburón prehistórico emerge de las profundidades y ataca un submarino

El tiburón de peinetas, quien apenas ha evolucionado de sus ancestros del período Jurásico hace unos 190 millones de años, fue descubierto por un equipo de investigadores que estaban a bordo de un submarino.

En el vídeo, grabado por Gavin Naylor, director del Programa de Investigación de Tiburones y Museo de Florida, es posible observar el momento en que el animal se dirige hacia el submarino, causando una nube de arena, y de repente, atrapa la cámara del submarino con sus pequeños dientes.

El equipo de OceanX, una iniciativa de exploración oceánica, pudo usar un submarino remoto para seguir un tiburón a las profundidades del mar Caribe, algo que nunca se había hecho.

Posteriormente, el tiburón nadó alrededor del submarino mientras masticaba su presa, de acuerdo con el diario británico Daily Star.

En ese momento, el barco aún estaba rodeado de arena, por lo que solo era posible ver el movimiento de la sombra de la criatura que lo rodeaba.

Después del susto inicial, la tripulación comenzó a admirar el momento único que habían presenciado. Cuando todos pensaron que la criatura había desaparecido, emergió de nuevo directamente hacia el submarino hasta que golpeó su cabeza con el barco.

El escualo inspeccionó todo el submarino, incluidos los arpones que integran el barco para etiquetar a los animales encontrados. En la filmación, es posible notar cada detalle del cuerpo de la criatura que tenía varias cicatrices.

El tiburón de peinetas o cañabota gris habita las aguas profundas y cálidas. Ha sido avistado a profundidades próximas a los 2000 m.

This week the @OceanX team was able to use a remote submersible to tag a sixgill shark deep below the Caribbean, something that’s never been done before: pic.twitter.com/lABUs2zcnv

— Peter Fries (@Peter_Fries) July 3, 2019