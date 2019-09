(Video) Regalan un perico a Andrés Manuel López Obrador

Redacción

Torreón.-El presidente de México, recibió un regalo muy especial de parte de una ciudadana de Torreón que lo esperaba expresamente para entregarle el mismo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador fue recibido en el Aeropuerto de Torreón Coahuila con un regalo: un perico.

En un video que ya circula en redes se observa a una mujer que se acerca al presidente y le regala un perico, ante esto Obrador le dijo a la dueña del animal que lo guardara y lo cuidara bien.

“Vamos a hacer un acuerdo, tú me lo guardas y ahí lo tenemos y cada vez que yo venga me lo traes… Llévatelo, ya quedamos, pero me lo cuidas, es mío ehhh”, exclamó.

López Obrador inició una gira de trabajo por Coahuila y Chihuahua con visitas a los hospitales rurales del IMSS.

Reciben a AMLO en Coahuila con ¡un perico! 🦜 El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió un perico como regalo por parte de una ciudadana, que acudió a recibirlo en Torreón, Coahuila😱🦜 pic.twitter.com/MplU89B64d — ABCNoticias.mx (@ABCNoticiasMX) September 27, 2019

Con información de ABC Noticias Torreón