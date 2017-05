VIDEO: Pareja homosexual practica sexo frente a cientos de personas en playa

Intereconomía

España.- Estás imágenes están generando un torrente de opiniones enfrentadas sobre la permisividad o no de las autoridades en fiestas como esta del Gay Pride de Maspalomas, similar al que se celebrará en Madrid del 23 de junio al domingo 2 de julio.

No obstante este tipo de acontecimientos en el que se practica sexo al aire libre por parte de una pareja de homosexuales no es nada nuevo. En 2016, un vídeo grabado por una pareja de agentes sorprendiendo in fraganti a un grupo de chicos que presuntamente mantenía relaciones sexuales se hizo viral.

Después de que una pareja fuera grabada teniendo relaciones sexuales a plena luz del día, con decenas de personas observando la escena las alarmas han vuelto a saltar sobre la celebración de este tipo de eventos.

La pareja gay teniendo sexo sobre su toalla con total normalidad delante de todo el mundo ha escandalizado a todos los sectores de la sociedad y han comentado la permisividad de las autoridades en estos eventos.