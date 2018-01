(VIDEO): Familia de Aguascalientes descubre amarre de brujería

El Mañana

Nuevo Laredo, Tamps.- Una familia al parecer originaria de Aguascalientes grabó el momento en que encontró varios artefactos de brujería enterrados en la tumba de la madre del padre de familia.

La familia se encontraba en el panteón para dejarle unas flores a un familiar, tremenda sorpresa se llevó al encontrar objetos enterrados, entre los que se encontraba un corazón que al parecer es humano, un colibrí muerto, escritos y dos muñecos vudú atados con un listón color rojo y varios alfileres.

El hombre señaló que es una falta de respeto lo que hicieron en el lugar, así como que se quejará con los administradores del panteón.

Dos fotografías de quien parece ser Alejandro Berra y Mireya López, estaban sujetas a alfileres en las caras de los muñecos vudú, cabe mencionar que cuando abrieron uno de los muñecos encontraron un corazón dentro, el que al parecer es humano. Además de esto encontraron un escrito con la siguiente leyenda:

“Yo, Mireya López te ato a ti, Alejandro Berra para que no puedas dormir, que te falte el aire, que no encuentres tranquilidad con nada ni, con nadie, que aunque pienses en otra solo quieras estar conmigo y solo pienses en venir a mí y a mi cama y a mi cuerpo, el único lugar donde tendrás paz, conjuro aquí a todos los poderes de la tierra y de los muertos, a la santa muerte, a la cual te tengo consagrado y entregado a todos sus seres y sus potestades, para que te amarren a mí para siempre, a todo cuerpo y tu espíritu, Alejandro, para que no vivas sin mí y te sientas siempre atraído a mí, que aunque tú quieras ir con otra mujer nunca puedas, que sientas morirte sin mí, que veas lo más inocente, lo más amoroso, lo más leal y lo más fiel, que siempre veas en mi a la mujer más buena, que no confíes en nadie más que en mí y que no puedas convivir con tu familia, ni con tus hijos, que son tu única familia sea yo, que todo lo que tu posees son lo que pienses en dármelo a mí y a nadie más todo lo que yo te pido me lo darás rápidamente, tu fortuna me pertenece y me la darás a mí porque tú me perteneces, pelearás con tu mamá, con tus hermanos, con tus hijos, te quedarás solo para mí, no aceptarás consejos, opinión de nadie, solo los míos porque yo soy tu dueña, y tú eres y serás en obediencia lo que yo pida, me darás todo lo que yo necesite siempre, si tú alguna otra vez quieres a otra mujer jamás podrás ser feliz y volverás a mí porque yo te ato y te domino y te sello la puerta de tu felicidad fuera de mí y con la potestad de la santa muerte porque antes morirás que mancharte de mi lado y quedarte sellado con la ofrenda de sangre y así serás por siempre”

Además envuelta en cinta negra se encontraba una “Santa muerte” con otro escrito dentro, este dirigido a los hijos del afectado:

“Por los dioses te invoco amo de la muerte, dios de lo desconocido te llamo, levántate de la vida a la muerte a Jesús y Daniel Berra, Satanás escucha mi llamado, haz de ellos, haz un llamado, de ellos un recuerdo distante, haz de su vida un pasado, sea su muerte su desdicha mi voluntad, que el ángel de la muerte tome en sus vidas y mueran, ya sea por enfermedad o accidente, que odien a su padre Alejandro Berra y se odien entre ellos, que mueran como perros abandonados, que su padre nunca quiera estar con ustedes, que se sienta desesperado a su lado, y solo quiera venir a mí, que sean olvidados por él y en ese olvido permanezcan porque con nadie compartiré lo que es mío, ni sus negocios, ni sus bienes, ni su tiempo, todo me pertenece a mí, él solo vivirá para ser mi voluntad y por mi voluntad ustedes dejarán de existir, que así sea como su padre vende su ganado para sacrificio, así sean ustedes vendidos en sacrificio a Satanás y sacrificio será porque su muerte es mi voluntad y sea mi voluntad su realidad”

Finalmente el hombre horrorizado decidió tirar los artefactos en una bolsa de plástico. Ahora el video circula por la red advirtiendo las acciones de Mireya López.