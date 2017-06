VIDEO: Este restaurante de McDonald’s se mueve por ti para que no te tengas que bajar del auto a pedir

Merca20

Brasil.- Los ingresos de McDonald´s están descendiendo en los últimos tiempos y es que, el año pasado, se situaron en los 24,62 billones de dólares, una cifra un poco inferior a la de 2015, ya que sus ingresos fueron de 35,41 billones de dólares (según datos de la propia compañía). Pero, los esfuerzos de la compañía por aumentar sus ventas no paran y, ahora, han sorprendido a sus clientes de Brasil con una original iniciativa que no ha dejado a nadie indiferente.

En concreto, se trata de una iniciativa llamada “Drive-Thru” y con él lo que se quiere es que los clientes no se tengan ni que bajar del auto para ordenar ni recoger el pedido. Y, ¿cómo es posible esto? Pues muy simple, se trata de un McDonald’s móvil que conduce por ti, haciendo así ver que los restaurantes de la compañía son accesibles para todo el mundo.

La idea, ha sido desarrollada por la agencia creativa DPZ&T y, según, Sergio Mugnaini, director creativo de la misma “consiste en una forma de recordar a los brasileños que siempre hay un McAuto cerca de ellos”.

A continuación, te dejamos con el vídeo que ha colgado la agencia en Youtube y en el que podrás ver las reacciones de todos los que circulaban con su vehículo por las calles de Brasil.