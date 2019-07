¡Vicente Fox no paga impuestos!

Sin Línea

Ciudad de México.-Hoy en la mañana, Andrés Manuel López Obrador, reveló que un ex presidente no paga impuestos y aseguró que ya es investigado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), aunque omitió decir de quien se trataba, sin embargo, no contaba con que el periódico Reforma revelaría el nombre del deudor.

El periódico El Reforma se le adelantó a López Obrador y reveló que es el panista Vicente Fox quien no ha pagado impuestos.

De acuerdo con Reforma es Vicente Fox quien fue beneficiado por el SAT, así lo confirmaron fuentes de la Presidencia de la República. Dichas fuentes también revelaron que el panista es el único de los ex presidentes que se asume como empresario, sin embargo, el monto de lo condonado no fue revelado por tratarse de datos confidenciales del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Las deudas del ex Mandatario derivan de que en el sexenio de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se le condonó el pago de impuestos a empresas en las que tiene participación.

Durante la conferencia, los reporteros insistieron a López Obrador para que revelara el nombre del ex mandatario que no está al corriente con el SAT, y el Presidente respondió que “a ver si es posible darlo a conocer por aquello del secreto bancario, lo que sí les puedo decir es que se está procediendo legalmente contra todos los evasores fiscales, sean quienes sean”, aseguró.

Recordando un poco, Ricardo Monreal en el 2007, fue quien denunció a Vicente Fox por presunto tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, el empresario empresario Lino Korrodi, ex operador financiero de los “Amigos de Fox”, también respaldó la denuncia y aseguró que las acusaciones eran ciertas.