Vicente Fernández pide disculpas por rechazar “hígado gay”

Ciudad de México.- Luego de recibir un homenaje en Guadalajara, Jalisco, Vicente Fernández aprovechó la oportunidad de externar una disculpa referente a los comentarios de un “hígado gay”, que realizó el mayo pasado.

El “Charro de Huentitán” se dirigió especialmente a la comunidad LGBTTTI:

“Yo lo dije de manera inconsciente. Tengo muchos amigos gays. Al fin y al cabo, todos somos iguales. Unos nacen y otros se hacen, por eso pido perdón delante de la gente, no detrás de una cámara para que no vendan la exclusiva”.

Recordemos que en mayo pasado se dio a conocer una grabación en vídeo en la que revela que hace tiempo rechazó un trasplante de hígado compatible porque no sabía de su origen.

“Me querían poner un hígado de otro cabrón y les dije: ‘Yo no me voy a dormir con mi mujer y con el hígado de otro güey. No sé si era homosexual o drogadicto”, declaró en aquel entonces.

En su homenaje, Vicente Fernández complació a los asistentes con varios de sus temas como “Acá entre nos” y “Por tu maldito amor”.

Con información de Excélsior.