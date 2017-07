Veta Citlalli Rodríguez a Isidoro para que vuelva a dirigir al PRI-Ags

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La vicecoordinadora de la bancada del PRI en el Congreso local, Citlalli Rodríguez González manifestó que la renovación de la presidencia estatal de su partido debe venir acompañada de una dirigencia que sume y sea crítica a los actuales gobiernos estatal y municipal.

“Necesitamos alguien que sume en la construcción del partido, que venga a señalarle a los gobiernos de Acción Nacional lo mal que están haciendo las cosas. No es momento de una corriente, ni de una dirigencia que aplauda a los del gobierno azul”, afirmó.

La renovación del PRI Aguascalientes ha venido prolongándose desde hace varios meses, pero recientemente se aprobó en asamblea la presentación de una nueva convocatoria para elegir un nuevo titular que sustituya a la actual presidenta Norma Esparza.

Rodríguez González insistió que el PRI necesita limpiar su militancia y quedarse con los priistas que tengan compromiso con el partido: “es hora de una depuración y darle las gracias a quien tenga un pie moreno o un pie azul. Que nos quedemos los que en verdad vamos a cargar con el partido”.

Algunas versiones han señalado a la ex diputada local María de los Ángeles Aguilera como posible aspirante a la dirigencia, sobre lo cual Citlali mostró su acuerdo: “me parece que es un cuadro que pudiera dar el ancho, se habla que hay una tendencia de que mujeres dirijan el partido y ella es un cuadro a considerarse”.

En contraparte, rechazó las aspiraciones de Isidoro Armendáriz García, quien ya fue líder del PRI estatal hace una década: “yo respeto su buena voluntad, pero no me parece el perfil que el PRI requiere. Además que los estatutos no lo consideran, aunque no se si pretendan reformarlos”.