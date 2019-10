“Veracruz no jugará ante Tigres”: Álvaro Ortíz

Redacción

Veracruz.-Veracruz firmaría en automático su descenso, luego de que han anunciado sus jugadores que no se presentarán a jugar el próximo partido de liga, tras los adeudos de la directiva.

Tras no obtener respuesta por parte de la directiva de Veracruz, y ante la problemática de deudas, los futbolistas de los Tiburones Rojos decidieron no jugar ante Tigres en la Jornada 14.

El presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas, Álvaro Ortíz, dio a conocer que tomaron la decisión en conjunto y no se presentarán en el Luis Pirata Fuente este viernes 18 de octubre.

“Se llegó a una decisión, la decisión es que no se va a jugar el próximo viernes (vs Tigres). Hoy no habrá otra voz más que la mía, están firmes los jugadores de Veracruz y los vamos a apoyar”, dijo para Rubén Rodríguez en Fox Sports.

“La están pasando muy mal los compañeros y creo que es el momento de poder apoyar, de decir las cosas como son y esperemos que esto ayude para todos los dobles contratos que existen en el futbol mexicano, es muy lamentable”, añadió Ortíz.

