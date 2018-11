¿Ver películas de terror te ayuda a quemar calorías?

Muy Interesante

Pasar tiempo en el gimnasio no es la única manera de quemar algunas calorías adicionales . La próxima vez que decidas usar la caminadora, quizá deberías de hacerlo mientras ves El exorcista. De acuerdo con una investigación de la Universidad de Westminster, ver películas de terror es un buen ejercicio que podrían ayudarte a perder peso.

¿Quieres quemar calorías? Ve cine de terror

Obviamente, existen ejercicios de resistencia, como la calistenia que ayudan a trabajar tu cuerpo en con mayor disciplina. Sin embargo, el estudio reveló que sentarse a ver una película de terror de 90 minutos puede dar como resultado que un espectador queme un promedio de 113 calorías.

Los investigadores pidieron más de una docena de personas que vieran 10 películas de terror mientras se monitoreó sus ritmos cardíacos junto con la ingesta de oxígeno y la producción de dióxido de carbono.

Los largometrajes de este género están pensados para mantener la tensión del espectador. Cuando se produce el susto, en el pico de máxima tensión de una determinada escena, los ritmos cardíacos se disparan, el estómago se contrae, comenzamos a sudar. Esto es lo que propicia la quema de calorías.

Por su parte, el Dr. Richard Mackenzie, profesor titular y especialista en metabolismo celular y fisiología de la universidad británica, explicó cómo funciona este proceso:

“A medida de que el pulso se acelera y la sangre bombea alrededor del cuerpo más rápido, el cuerpo experimenta un aumento de la adrenalina. Esta rápida liberación de adrenalina, producida durante breves ráfagas de estrés intenso (en este caso, provocado por el miedo), reduce el apetito, aumenta la tasa metabólica basal y, en última instancia, quema un nivel más alto de calorías”.

¿Qué películas dan más miedo?

La selección de películas incluyó Jaws , The Shining , A Nightmare on Elm Street , The Exorcist , y The Blair Witch Project y, como era de esperar, The Shining llegó a la cima como la película que más calorías quemó.

Al parecer, ver a Jack Nicholson gritar “¡Aquí está Johnny!” es suficiente para tensar los músculos. El espectador que vio la película quemó 184 calorías durante esa sesión, mientras que los que se sentaron en Jaws y The Exorcist lograron eliminar 161 y 158 calorías, respectivamente.

Las 10 mejores películas para quemar calorías:

The Shining: 184 calorías Jaws: 161 calorías The Exorcist: 158 calorías Alien: 152 calorías Saw: 133 calorías A Nightmare on Elm Street: 118 calorías Paranormal Activity: 111 calorías The Blair Witch Project: 105 calorías The Texas Chain Saw Massacre: 107 calorías [Rec]: 101 calorías

Como lo indica la investigación, ver películas de miedo, específicamente las escenas en dichas películas que son las que más crecen, puede hacer que su ritmo cardíaco aumente, lo que puede hacer que aumente su adrenalina.

Es cierto que el tamaño de la muestra es bastante pequeño, y dado que cada cuerpo quema calorías a diferentes velocidades, los resultados pueden no ser los mismos para todos. Sin embargo, la investigación es alentadora para cualquier persona que ama las película de terror y que le gusta saltar y gritar.