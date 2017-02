Ventura: Le hacen falta buenos asesores a “Paquín“ González

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Al presidente del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, José Ángel González Serna, le hace falta asesoría, consideró el regidor priista por el municipio capital, Netzahualcóyotl Ventura Anaya.

Lo anterior en referencia a que el titular del patronato de la verbena ha dado por descontado la autorización del perímetro y la prestación de servicios municipales rumbo a la festividad de abril próximo, cuando estas atribuciones son competencia del Cabildo Municipal.

“En días pasados el presidente del Patronato dijo que era una cuestión de mero tramite político. Pero no. El Municipio es quien delimita el perímetro y las fechas porque está siendo la fiesta en su casa y ahí es donde le decimos que se de una asesoría por parte de su área jurídica para que le digan qué puede hacer y qué no; a qué está obligado y no se meta en esferas jurídicas que no son de su competencia”, manifestó el regidor del PRI.

Ventura Anaya reveló además que hasta el momento no se les ha informado a los regidores en torno a los espacios que se asignarán al Patronato de la Feria para comercialización.

“Estamos pidiendo que nos informen de estos espacios para ver cuáles serán los ingresos del municipio por cuestiones de licencias reglamentarias y nosotros poder corroborarlas con los gastos que se generan en torno a vigilancia, seguridad y limpieza”, abundó.

Este lunes en sesión de Cabildo,se avaló un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento con el Patronato de la Feria de San Marcos en torno a la prestación de servicios.

Para Ventura, el acuerdo es incompleto: “no se contemplan todos los gastos que esto representará para el el patrimonio del municipio”.