Ventura: Deben tener un compromiso muy grande con Héctor Anaya

Clara Ramírez

Aguascalientes, Ags.- El regidor tricolor Netzahualcoyotl Ventura Alvarado quien reconoció que llegó para aprender arremetió nuevamente contra Héctor Anaya Cárdona, el titular de la Secretaría de Servicios Públicos del municipio capital que encabeza la panista, Teresa Jiménez al señalar que su ratificación fue un reconocimiento a la ineficacia.

En entrevista colectiva el edil priista sostuvo que:

“Es uno de los cuestionamientos que le hemos hecho a la alcaldesa, cmo ratificar la inoperancia, la ineptitud y la ineficiencia. No nos contesta, no nos dice que está viendo el tema, que habrá inversión. En realidad, estamos viendo que la persona que no funciona que se vaya, y creo que a más de un mes del inicio de la administración, pues no han cambiado las cosas”.

Luego del pésimo cierre que tuvo el área de Servicios Públicos en la pasada gestión municipal del también panista, Antonio Martín del Campo, sobre todo en el tema de la recolección de basura que tantos premios aunque fueran comprados en España le han dado al municipio en los últimos 12 años con sus escobas de todos colores y metales, Ventura no se explica como sostuvieron en ese cargo a Héctor Anaya.

“Debe de tener un compromiso muy grande, porque lo mantienen a pesar de que no ha dado resultados, desde la administración pasada y la administración actual, justamente eso pedimos que nos aclare en ese sentido”.

Al concluir el munícipe reiteró la petición de que la jefa de la comuna Teresa Jiménez cese a ese funcionario por su mal desempeño.