Vengo a ganarme un puesto titular en Necaxa: Edgar Alaffita

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Tras completar una sesión más de entrenamiento de la pretemporada de los Rayos del Necaxa, Edgar Alaffita atendió a los medios de comunicación en las instalaciones de Casa Club Necaxa.

“Muy contento de estar de regreso a un club que me ha dado mucho, vengo con la experiencia que no tenía antes y con la responsabilidad de ganarme un puesto y tener en los primeros lugares al equipo”, aseguró Alaffita sobre su regreso.

El joven defensor declaró que “no me esperaba esta oportunidad, me habló Nacho Ambriz y me dijo que quería que viniera a ganarme un puesto, yo estoy ilusionado y contento con esta oportunidad, tengo que aprovecharla mucho”.

“No lo veo como una revancha, más bien como una gran oportunidad para mí, agarré mucha experiencia en el Ascenso, se sufre mucho, me tocó pelear el descenso y eso me hizo crecer”, dijo.

Respecto al enfoque actual, Edgar comentó, “primero hacer un buen grupo, después estar en los primeros lugares, porque entrando a liguilla cualquiera puede ser campeón y eso es a lo que aspiramos cada uno de nosotros”.

Por último, Alaffita externó su opinión sobre la competencia interna. “Es lo bueno, es lo que ayuda a uno, ahora con muchos jugadores que tienen experiencia, aprenderle a ellos y dependerá de mi ganarme un puesto, yo daré todo de mí en la cancha”.