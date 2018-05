Ven a Oscar “Conejo“ Pérez de regreso en Necaxa

Futbol Total

Ciudad de México.- El veterano guardameta Óscar ‘Conejo’ Pérez no se retiraría luego de terminar este Clausura 2018, pues el jugador tiene la oportunidad de jugar al menos por un semestre más, esta es la razón por la que el cancerbero no ha dicho nada al respecto e incluso no se habló de una despedida en el juego que disputaron los Tuzos de Pachuca y los Rojinegros del Atlas.

De acuerdo al diario récord, el arquero de 45 años ha sido tentado por los Rayos del Necaxa para hacerse con sus servicios, equipo con el que ya ha jugado en 2010-2011, esto se daría siempre y cuando el equipo de Aguascalientes logre vender por una buena cantidad a Marcelo Barovero, uno de los equipos interesados son los Tuzos de Pachuca, aunque la fuente señala que existe otro equipo interesado.

Por otro lado, el mismo diario indica que existe la posibilidad para que el ‘Conejo’ se retire en Cruz Azul, equipo que lo vio nacer en su carrera como profesional, pues ya le habría pedido a Billy Álvarez la oportunidad de decir adiós a las canchas en el equipo cementero. Lo que parece un hecho es que ya no seguirá con Pachuca.

Durante el presente Clausura 2018, Óscar Pérez no disputó un solo minuto de la liga, luego que el cuadro hidalguense se decidiera por darle la confianza a Alfonso Blanco, esto con el objetivo de encontrar un relevo en el arco, por lo que el veterano está buscando un nuevo club para decir adiós de forma oficial.

Conejo Pérez tiene todo para hacer historia, pues podría superar los 25 años como profesional luego que debutara en el años de 1993 defendiendo la playera de Cruz Azul y posteriormente ha jugado en equipos como Tigres, Chiapas, Necaxa, San Luis y Pachuca.