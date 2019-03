Vemos riesgo de una elección de estado en Aguascalientes: PRI

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Las votaciones por la renovación de las once alcaldías locales pudieran convertirse en una elección de estado, advirtió Enrique Juárez Ramírez, presidente estatal del PRI.

Lo anterior, dijo, en base a la división de gobiernos estatal y el municipal, la intención de la alcaldesa Teresa Jiménez por reelegirse y los recientes enfrentamientos en el proceso interno del PAN.

“Son el anticipo de una posible elección de estado que debemos evitar. También por parte del gobierno federal que busca no verse afectado por los errores de Presidencia y el desencanto hacia Morena”, afirmó.

En entrevista colectiva, Juárez Ramírez apuntó que el gobernador Martín Orozco salió desfavorecido en la elección interna del PAN, luego que su carta por la alcaldía, Julio Medina, fue derrotado ampliamente por la alcaldesa en funciones.

“Vemos al gobernador en una posición complicada, con una candidata a la alcaldía que no es de su agrado, con un gabinete gris que no despierta y que ya se pongan a gobernar”, insistió.

– ¿Ya se acabó el sexenio de Martín Orozco?

– A raíz de estos acontecimientos, poco podrá hacer ya pues tendrá en resolver toda la problemática social de seguridad y sobre todo la económica donde no vemos resultados.

El PRI de Aguascalientes enfrentará las elecciones municipales como tercera fuerza política en el estado. Sin embargo, el dirigente estatal rechazó que estén preocupados por mantener las prerrogativas en la entidad.

“No están en juego las prerrogativas en estas elecciones, pues estas ya fueron asignadas conforme a las elecciones pasadas. No estamos preocupados por el dinero, sino por construir candidaturas cercanas a la ciudadanía, escuchar la voz de la militancia y tener candidato echados para adelante”, aseveró.

Las elecciones por las alcaldías locales se celebrarán el próximo 2 de junio.