Veladora encendida provoca incendio

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Elementos de la Policía Estatal y municipal de Jesús María, atendieron el reporte de un incendio domiciliario que fue sofocado por bomberos del municipio de Jesús María en la colonia Buena Vista en el que no se registraron personas lesionadas ni intoxicadas, pero si cuantiosos daños materiales.

En el número de emergencia 911, se recibió el reporte en el que reportaban que en la calle Margaritas, se registraba un incendio domiciliario por lo que inmediatamente se generó el despliegue de bomberos y policías al lugar referido.

Al llegar, elementos de las unidades B1, B7de bomberos, confirmaron que no se encontraban personas en el interior y comenzaron a efectuar las maniobras para sofocar el fuego mientras que personal de seguridad pública delimitaba la zona.

Las llamas consumieron ropa y muebles, así como varios artículos que se encontraban en el interior del domicilio, el cual se encontraba deshabitado en ese momento, por lo que no resultaron personas lesionadas.

Aparentemente, el fuego se originó por una veladora que dejaron encendida