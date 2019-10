Vecinos de Los Bosques exigen respeto a la alcaldesa Jiménez

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Vecinos del fraccionamiento los Bosques al norte de la ciudad, rechazan tajantemente la autorización para construcción de edificios multifamiliares en su zona.

La Asociación de Colonos del fraccionamiento Los Bosques A.C., exhibieron detalles de una reunión sostenida con Jaime Gallo, titular de Desarrollo Urbano Municipal, donde le externaron su rechazo absoluto a su pretensión, bajo el amparo de el Plan 20-40.

El pasado lunes 7 de octubre se realizo una reunión entre varios colonos de los fraccionamiento Los Bosques y La Concepcion con el titular de la Secretaria de Desarrollo Urbano, Sr. Jaime Gallo, durante la cual se trato el tema de la construcción de edificios de multifamiliares en esta zona asi como la tolerancia de esta dependencia hacia los negocios establecidos en la avenida Colosio, entre otros, y que no cumplen con los requisitos mínimos de espacios para estacionamiento,. Durante esta reunión se hizo evidente que el funcionario en cuestión no esta dispuesto a buscar alternativas que no afecten a nuestros fraccionamientos al grado de que sugiere que se tomen acciones legales como el juicio de amparo contra las decisiones tomadas por esta dependencia apoyados en las leyes establecidas en el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) del cual fue su titular antes de tomar posesión como secretario de desarrollo urbano.

De acuerdo al mismo funcionario la toma de decision unilateral de aprobar cambios en el uso de suelo de Unifamiliar a Multifamiliar es por la ejecucion del programa 20-40 que se aprobo siendo él mismo el responsable del IMPLAN y que ahora aplica a Los Bosques y La Concepcion bajo un argumento de “densificacion” (¿ necesitamos mas gente para vivir ?) como si los que compramos nuestros terrenos y vivimos en ellos desde hace mas de 35 años no tuvieramos el derecho a una vida digna y segura respetando nuestro derecho a vivir en un fraccionamiento residencial UNIFAMILIAR, lo anterior se hace del conocimiento de los colonos de que se van a tomar acciones legales contra estas decisiones unilaterales de la SEDUM y solicitamos la intervencion inmediata y completa de la Alcaldesa de Aguacalientes para que nos reciba, escuche y tome decisiones que protejan el patrimonio y la seguridad juridica de nuestro patrimonio.

Esperemos que la Alcaldesa tome cartas en el asunto a la brevedad.

