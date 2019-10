Ve Jiménez premura en tema de eliminación de fuero en Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Teresa Jiménez Esquivel, alcaldesa panista de esta ciudad, dijo que acatará el acuerdo que pueda tomar el Congreso del Estado en relación a la iniciativa del Ejecutivo para retirar el fuero a funcionarios públicos, incluyendo titulares de presidencias municipales.

“Yo seré siempre muy respetuosa de lo que suceda en el Congreso. Ellos estarán en su análisis y si nos pasan tener mesas de diálogo, atenderemos a su tiempo”, declaró en entrevista colectiva.

No obstante, Jiménez Esquivel comentó el hecho de que el mismo día que el gobernador Martín Orozco presentó la iniciativa – jueves 3- fue asumida por el Legislativo y enviada a comisiones.

“Tengo entendido que en el mismo día pasó todo y no sé cómo está el proceso. Solamente sé por ustedes que hubo ahí un proceso, pero seremos muy respetuosos de lo que se viva ahí”, apuntó la edil por el PAN.

– ¿Tú necesitas el fuero?

– Yo desde el principio les he dicho que seamos ejemplo y que respetemos la ley hasta en no pasarnos un alto. Sin amiguismos y así seguiremos.

El pasado jueves, el ejecutivo también panista anunció una iniciativa para retirar el fuero a funcionarios públicos de Aguascalientes como alcaldes, secretarios de estado y hasta el propio gobernador.

La iniciativa iba a ser evaluada el viernes 4, en sesión de la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, pero de última hora fue retirado al no existir consensos entre los legisladores que integran esa comisión.