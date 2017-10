Vaticinan superar derrama de 7 mdp para la feria de San Marcos 2018

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- No habrá ampliación en el número de días para la Feria Nacional de San Marcos del 2018, adelantó José Ángel González Serna, presidente del patronato organizador de la verbena, quien de paso aseguró que se espera superar una derrama económica de los siete millones 300 mil pesos.

Aunque descartó confirmar las fechas para la edición del siguiente año, el titular del área enfatizó que se mantendrá el formato de las últimas etapas con cuatro fines de semana y tres semanas de duración.

“Será la edición 190 de la Feria Nacional de San Marcos. El número de días será el mismo, que en los últimos años. Salvo en una ocasión que duró un mes (2010) y se vio que no era conveniente”, subrayó.

González Serna declaró que el Patronato ya presentó su propuesta de periodo ferial al Cabildo de Aguascalientes, por lo cual están en espera de que se les autorice para comenzar a promocionar la festividad.

“Hace un mes hicimos nuestra propuesta, sólo del período ferial no del perímetro, y estamos en espera de tener la anuncia del Cabildo. No podemos salir a promocionar nuestra Feria, si no tenemos la aprobación del Cabildo”, resaltó.

– ¿Cuántas visitas esperan y qué derrama?

– Esperamos sobrepasar las cifras de este año, que tuvimos un siete millones y medio de visitantes y una derrama de 7,300 millones de pesos. Vamos a tener mejores números.

En conferencia de medios, el presidente del Patronato de la Feria anunció la realización de concursos alusivos, entre estos de locución “Mi voz en la Feria”, cartel oficial y la elección de la próxima reina 2018 enfocado a mujeres jóvenes de 18 a 25 años, con estudios profesionales y una estatura mínima de 1.65 metros.

“Ser la reina de la Feria de San Marcos en su 190 aniversario será como ha sido a través de los años un gran honor, representar al estado en el ámbito y buscamos una representante digna de nuestra mujer hidrocálida con todo el respeto que ellos se merece”, apuntó.

González dijo que los premios para la ganadora se incrementarán, además de la entrega de un automóvil y vestuario.

Para estos concursos, las personas interesadas deberán acudir a registrarse en las oficinas del Patronato.