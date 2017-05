Varias colonias de Aguascalientes sin una gota de agua potable

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Desde hace más de una semana en varias colonias de la ciudad capital se tiene desabasto de agua potable como por ejemplo en Norias de Paso Hondo en donde ya se cuentan al menos 9 días sin el vital líquido.

Asimismo, en la zona Centro también se está padeciendo la misma situación, principalmente en la calle Madero, en donde vecinos del lugar han externado públicamente su molestia pero a pesar de ello ni la concesionaria ni CCAPAMA han hecho algo para resolver el problema.

Aunque en el caso del centro, las personas afectadas señalaron que la causa del desabasto pudo haber sido la Feria Nacional de San Marcos, al concluirse la verbena la situación no mejoró, por lo cual esta opción quedó descartada.

Lo más lamentable es que a pesar de que las personas afectadas han buscado una respuesta por parte de las instancias correspondientes, simplemente no les han sabido explicar a qué se debe la falta de suministro ni las razones a las que se ha debido.

Por lo anterior exigen a la autoridad encargada, en este caso Proactiva Medio Ambiente CAASA, que haga lo necesario para dotarles del servicio pues ellos no están dejando de pagar y el colmo es que los recibos no dejan de llegar con puntualidad a pesar de que no tienen activo el servicio.

En este mismo tenor se manifestaron vecinos de Norias de Paso Hondo donde aseguran que algunos contaban con una reserva de agua en sus viviendas, misma que ya se agotó, por lo que exigen a la brevedad se les restablezca el servicio ya que les urge pues no pueden ya hacer ni las actividades más fundamentales y básicas como lo sería el aseo personal debido a que no cuentan con agua para ello.