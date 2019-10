Van por su apoyo a la secretaría de Bienestar y batean a decenas de ancianos en Aguascalientes

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags,- Vaya falta de tacto que tienen para las personas mayores de 68 años en la delegación de la Secretaría de Bienestar del gobierno federal que encabeza el polémico Aldo Ruiz Sánchez.

La mañana de este jueves, se vivió una muestra más de la falta de organización al interior de esta importante dependencia del llamado gobierno de la Cuarta Transformación.

Una persona no identificada pero que labora cómo Servidora de la Nación regresó con las manos vacías a decenas de abuelos y abuelas que son beneficiarios del programa 68 y más que acudieron a recoger los apoyos que el gobierno del morenista, Andrés López encabeza.

El argumento es que ahora ya no tienen que acudir cuando no les llega el recurso a su tarjeta, es decir debe llegar en los primeros días de cada bimestre, sin embargo en decenas de casos a muchos no les llegó el deposito del pasado mes de agosto y acudieron esta mañana a la sede de la instancia citada que se ubica en Ciudad Industria.

Para que las personas de la tercera edad no se fueran a meter “a la brava” les colocaron varios botes para frenar su marcha, sin importar el sacrificio que ellos y sus familiares hacen para llegar a este lugar situado en la zona norte de esta capital.

Ahí una mujer que comía una torta regresaba a la gente que solicitaba el apoyo y el argumento es que ya no deben acudir pese a que no les hagan el deposito sino hasta que les llegue un citatorio a sus domicilios.

La servidora de la nación se apegó a las instrucciones y no tuvo conmiseración para con los adultos mayores y uno a uno fueron literalmente “rebotados” con las manos vacías.

La mayoría de los ancianos argumentó que no traía dinero para regresar a sus casas y buscaba que les apoyaran con algo sin embargo no hubo tal apoyo, dado de que no existe comunicación de la dependencia para con los miles de beneficiarios de este programa y otros tantos que viven de la misma manera: esperando el prometido apoyo que muchas veces llega pero con retraso o se los hacen tablas.