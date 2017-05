“Van a acabar matándote”: Pillan a una falsa mendiga con las manos en la masa en EE.UU

rt.com

“Deja de robarle el dinero a la gente, no pidas limosna. Tienes coche, no eres una ‘sintecho’. Hay gente que realmente lo es y necesita ayuda”, le recrimina el hombre que grabó a la mujer.

Ha salido a la luz un video que pone en evidencia a una mujer que se hacía pasar por ‘sintecho’ en la ciudad de Richmond (Virginia, EE.UU.), informa el portal Heavy. Así, las imágenes muestran cómo regresa a su coche -un FIAT 500X Easy 2016- después de estar mendigando dinero en la carretera.

“¿Cuánto has conseguido hoy? ¿Cuánto tienes en la bolsa?”, le pregunta el hombre que graba con el móvil. La mujer le dice que la deje en paz y menciona que va a llamar a la Policía mientras acude a la ventanilla de un McDonalds para pedir ayuda. “Esta gente no me deja en paz”, le dice a una empleada del establecimiento.

“¿Por qué estáis haciendo esto?”, pregunta la mujer, a lo que el hombre responde: “Deja de robarle el dinero a la gente, no pidas limosna. Tienes coche, no eres una ‘sintecho’. Hay gente que realmente lo es y necesita ayuda”. Acto seguido, la mujer afirma que tiene una discapacidad, sin revelar cuál.

“Alguien va a acabar matándote”, le espeta la mujer mientras se dirige a su vehículo. “¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo?”, responde el hombre. “Por acosarme”, dice ella. “No estoy acosándote, tú robas dinero a la gente”, responde él. Se reporta que finalmente la mujer fue arrestada por la Policía.