Vamos por los 3 puntos contra León: Delgado

Aguascalientes, Ags.-Juan Delgado, mediocampista chileno de los Rayos, habló con los medios de comunicación

que acudieron a Casa Club previo al partido del sábado frente a León.

El andino expresó que todos están en el mismo canal y eso les ha ayudado a estar en lo más alto.

“Gracias a Dios han salido bien las cosas, en base al trabajo en equipo, del cuerpo técnico, creo que estamos todos en un mismo sentir, intentando ayudar al equipo en cada partido y esperamos seguir así”.

En un plano más personal, confesó sentirse cada vez mejor.

“La verdad cada vez me voy sintiendo mejor, mis compañeros me han ayudado mucho y al rendimiento del equipo, también el cuerpo técnico me haayudado a ir subiendo de nivel”.

Delgado declaró que el sábado saldrán como ante cualquier rival.

“Todos los fines de semana son un examen para el equipo, nos preparamos igual, con la misma ilusión y el mismo deseo de conseguir los tres puntos”.

“Esperamos que sea una fiesta, que el Estadio esté lo más lleno posible y poderle regalar una alegría a nuestra afición. Seguimos con la misma humildad, con las mismas ganas de seguir trabajando para conseguir los resultados. Vamos a trabajar de la misma forma”, agregó el chileno.

Con respecto al liderato general, el jugador aseguró que lo toman con humildad y calma.

“Lo llevamos con bastante calma, estamos a mitad del torneo, desde la humildad queremos seguir trabajando, hacer las cosas y poder seguirle dando alegrías a toda la gente de Necaxa”.

Además, mencionó que es resultado del esfuerzo de todos.

“Es una recompensa al trabajo que está haciendo el equipo, el cuerpo técnico y toda la gente que trabaja en el Club, entonces queremos seguir así. Todas las piezas son importantes y este es un resultado de todos”.

Por último, Juan explicó que Memo Vázquez ha hecho un gran trabajo.

“El ‘Profe’ nos ha ayudado mucho, nos da las herramientas para encarar los partidos y eso a nosotros como jugadores nos da confianza y nos ayuda también”.