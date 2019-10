Vamos por los 3 puntos al Jalisco: Angulo

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Jesús Angulo, joven mediocampista de Necaxa, habló con los medios de comunicación

previo al viaje de los Rayos hacia Guadalajara para medirse al conjunto de Atlas este viernes en el Estadio Jalisco.

El apodado ‘Canelo’ mencionó que ve al grupo muy unido y comprometido por hacer un buen cierre de torneo.

“El grupo sigue igual, la verdad que lo veo muy comprometido, unido, y eso es lo que nos va a ayudar para seguir sacando buenos resultados, lamentablemente el fin de semana no pudimos sacar los tres puntos, pero lo importante es que se sigue sumando, de punto en punto ya estamos ahí a unos partidos de amarrar la liguilla”.

Con respecto a su rival en turno, Atlas, Jesús expresó que espera un partido complicado aunque irán en busca de sumar tres puntos.

“Va a ser un partido complicado, los dos nos estamos jugando el pase a la liguilla, creo que conforme ha ido pasando el torneo, nosotros hemos jugado mejor, cada partido se trabaja diferente, esta semana lo hicimos para competir contra Atlas y hay que ir a sacar los tres puntos”.

Angulo también fue tajante al asegurar que su mente está únicamente en Necaxa.

“La verdad estamos concentrados en el ahora, en lo que nos queda de torneo y calificar a la liguilla, tanto yo como mis compañeros tenemos en mente a Necaxa y sacar buenos resultados para meternos a liguilla y hacer un buen papel”.

“Yo lo he hablado con mis compañeros, estamos comprometidos en cerrar de buena forma el torneo, como lo hemos venido haciendo, creo que al principio muchos no confiaban en nosotros y hemos demostrado que estamos para grandes cosas, entonces estamos comprometidos, queremos calificar y hacer una buena liguilla”,

agregó el camiseta 20.Cuestionado sobre para qué están los Rayos, el joven concluyó que hay que ir por partes,

aunque siempre pensando en conseguir más.

“Vamos por partes, primero que nada es amarrar la liguilla, los partidos que nos quedan jugarlos como si fueran

los últimos y ya estando dentro de la liguilla ya es pensar en otra cosa, fase en fase hasta poder llegar a una final y pelear un campeonato, pero es por partes”.