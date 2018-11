Vamos por la dignidad de Necaxa: Luis Hernández

Redacción

Aguascalientes, Ags,-Luis Donaldo Hernández, zaguero central de Necaxa, atendió a medios de comunicación en Casa Club tras una sesión de entrenamiento con miras hacia el partido del sábado en Querétaro.

Hernández explicó que buscarán ganar para sumar unidades que puedan beneficiarles en un futuro. “La idea es cerrar dignamente, el torneo no se nos ha dado, esa es una realidad, queremos cerrar bien y tener los tres puntos que nos pueden ayudar en un futuro para la porcentual”.

El joven defensor mencionó que irán en busca de los tres puntos a pesar de estar eliminados. “Ellos van a salir con todo, quieren calificar, pero nosotros también vamos a salir con todo, el hecho de que no podamos calificar no va a hacer que tiremos todo por la borda, tenemos que salir por la dignidad del equipo, de uno y por nuestras familias también”.

Con respecto a los cambios que podrían avecinarse, ‘Wicho’ dijo que deberán aceptarlos pues el torneo no fue bueno. “Estamos muy conscientes de que va a haber cambios porque la realidad es que el torneo no fue bueno, no fue como nosotros lo queríamos; al principio teníamos una gran ilusión, y pues estamos para aceptar todas las consecuencias por el mal torneo”.

Además, recalcó que en el equipo juegan quienes estén en mejor momento y que la competencia interna es muy dura. “Son cosas que pasan, siempre hay una competencia interna, como siempre lo he dicho, todos los compañeros entrenamos al cien y va a estar el que mejor esté y el que crea el entrenador que está mejor”.

Luis Donaldo aprovechó para disculparse con la afición por los malos resultados. “Sólo pedirles una disculpa porque el torneo no ha sido bueno, nosotros no vamos a venir aquí a decir cosas, la realidad es que el torneo no fue bueno así que pedirles una disculpa y pedirles que nos sigan apoyando como siempre”.

Por último, se mostró agradecido con la oportunidad brindada durante este torneo. “Una gran oportunidad que nos han dado, desde que inició el torneo, ahorita, entonces es un extra para nosotros el poder mostrarnos, que lástima que no pudimos dar mejores resultados, pero a seguir trabajando para que en un futuro nos pueda ir mejor”.