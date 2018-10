Vamos con todo a Veracruz por los 3 puntos: Allende

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Marcelo Allende, mediocampista chileno de Necaxa, habló sobre lo que será el cierre de torneo para los Rayos.

Sobre el momento actual que atraviesa el equipo, Marcelo dijo lo siguiente. “Es un momento muy duro para el equipo, pero creo que en estos momentos es donde se ven los buenos grupos, los buenos equipos y creo que lo vamos a sacar adelante por como hemos trabajado en cada semana”.

“Creo que seguimos jugando bien a pesar de que el último partido no fue muy bueno, pero siempre seguimos intentando nuestra idea de juego y lo que nos propone el cuerpo técnico, así que a seguir trabajando e ir con todo a Veracruz que nos jugamos tres puntos vitales”, agregó el joven andino.

Con respecto al rival en turno, los Tiburones Rojos, Allende mencionó que han trabajado para hacerles daño y saldrán a ganar. “Todos los partidos que se nos vienen son muy importantes, empezando por este con Veracruz, el cuerpo técnico nos comparte las debilidades del rival, eso lo estamos trabajando hoy y mañana lo seguiremos fortaleciendo para poder hacerles daño y ganar ese partido”.

De igual forma, el camiseta 29 expresó que han tenido falta de fortuna en algunos partidos. “Cada partido se plantea de manera diferente y creo que cada partido se ha planteado de buena forma sólo que no se han dado algunas cosas, como concretar un gol o defender el marcador cuando vamos ganando, son detalles que nos marcan pero seguimos creyendo en la idea”.

El jugador también dijo que quieren ir a sumar de a tres para seguir con aspiraciones de liguilla. “Yo creo que más que duelo de necesitados es de querer ganar, de querer entrar a liguilla, creo que el equipo que tenemos se merece estar en liguilla, así que ir con todo para lograr estos tres puntos”.

Para concluir, el chileno invitó a que los aficionados no pierdan la fe ya que ellos saldrán a darlo todo por el escudo. “Los resultados no nos han acompañado mucho, pero no deben de perder la esperanza de seguir animando porque eso es muy importante para nosotros, eso nos fortalece mucho, nosotros siempre tratamos de dar el cien por ciento dentro de la cancha y defender al máximo estos colores. A dar lo mejor este fin de semana y ganar que es lo que quiere la gente”.