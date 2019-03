Vamos a pelear por estar en la Liguilla

Redacción

Aguascalientes, Ags,-Cristian Calderón, autor de dos goles frente a América el martes pasado, habló con los medios de comunicación sobre el partido y sobre lo que viene para los Rayos del Necaxa.

El lateral izquierdo de los Rayos mencionó que con la victoria regresó la confianza al equipo. “Era importante traernos puntos, si bien íbamos por seis, nos trajimos tres, ya estamos otra vez en zona de liguilla, para eso estamos trabajando y bueno, regresa la confianza al equipo”.

De igual forma, expresó su felicidad al haber anotado dos goles en el triunfo de su equipo frente a las Águilas. “Contento de haber hecho dos goles, de poder ayudar al equipo, era un sueño marcar un gol en el Azteca, pude hacer dos y la verdad si regreso muy contento”.

Con respecto a la discusión que tuvieron algunos compañeros al entretiempo, el ‘Chicote’ dijo que es algo normal en el futbol. “Son cosas que siempre pasan en el futbol, a lo mejor fue un arranque de parte de los dos, hablarnos fuerte, pero ya en el vestidor se habló de buena forma y nos sirvió para entrar más prendidos en el segundo tiempo y hacer lo que teníamos que hacer”.

Cristian también externó que le gusta ir al frente y puede hacerlo de buena forma. “Es algo que me gusta hacer mucho a mí, con Pumas terminó en gol, pero las otras no, ahora se nos volvió a dar”.

El jugador sabe que aún quedan rivales complicados, por lo que deberán estar concentrados al máximo para estar en liguilla. “Desde un principio lo hablamos, estamos peleando para estar en liguilla, ahorita no hay equipos débiles, yo creo que todos son fuertes, no queda rival fácil, pero sí estamos trabajando para ese sueño de liguilla”.

Calderón concluyó hablando sobre las lesiones que han afectado al equipo en la parte defensiva. “La primera lesión de Guzmán fue muy importante, porque es un jugador que estaba haciendo muy bien las cosas, tanto atrás como adelante, pero yo lo he dicho anteriormente, Brayan Beckeles puede hacer las cosas también muy bien. Ventura es un jugador que ya tiene mucho camino recorrido y jugar a su lado me ha ayudado mucho, sin duda su regreso fue muy bueno para conseguir este resultado”.