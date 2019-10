Vamos a Morelia por el triunfo: Alvarado

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Hoy al término del entrenamiento, el capitán de los Rayos del Necaxa, Ventura Alvarado, atendió a los medios de comunicación de cara al duelo del viernes frente a Monarcas Morelia.

El zaguero habló sobre el empate a ceros frente a Juárez.

“Caímos en el juego de ellos, nos desconcentramos, nos desesperamos por ir a reclamar, el transcurso del

partido fue muy lento, nosotros teníamos que tener más ritmo, pero ya pasó y tenemos que aprender de esos partidos”.

“Nos dolió porque era el momento para alejarnos un poquito, ahora hay muchos equipos que tienen 17 puntos y está muy ajustado todo, pero así es el futbol y ahora toca ir a Morelia a sacar los tres puntos”, agregó Alvarado.

Con respecto a su rival en turno, Monarcas Morelia, el capitán expresó que sólo piensan en ganar.

“Ya hay esa rachita con ellos, esta temporada hemos roto varias, pero no vamos a pensar en esas cosas, ahorita pensamos en lo que venimos haciendo, jugar, presionar y arriesgar tratando de ganar”.

Ventura también explicó aseguró que siempre piensan en la victoria y este viernes no será la excepción en el Morelos.

“Lo primero que pensamos es en salir a ganar, todos los partidos salimos así, con esa actitudy creo que así suceden las cosas, no es ninguna revancha pero vamos a salir a ganar”.

El camiseta 31 de los Rayos mencionó que el grupo tiene hambre de liguilla y por ello buscaránla obtención de los tres puntos.

“Está muy ajustado todo, vienen jugando bien los equipos, a ninguno se le va a ganar fácil y ahora contra Morelia,

donde ellos buscan los puntos, nosotros los queremos muchísimo más por el tema de que tenemos hambre de liguilla, creo que va a ser un buen partido”.

Alvarado finalizó aseverando que ve bien a sus compañeros de cara al enfrentamiento del viernes.

“En los entrenamientos el equipo se ve bien, todos quieren jugar, han visto que hay oportunidad de jugar en el equipo y los que han entrado lo han hecho bien, la competitividad está al cien y yo veo bien al equipo

para Morelia”.