Vamos a esperar a que se regule Uber en otros estados para hacerlo en Ags: J. Luévano

Francisco Espinosa

Aguascalientes, Ags.- Javier Luévano Núñez, secretario general del estado, señaló que habrá de esperar las conclusiones de la Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial (SEGUOT) sobre la regulación de Uber en otros estados, para poder generar una reforma que deje complacidos a todos los involucrados en un constante enfrentamiento entre taxistas y vehículos de la empresa privada.

Valoró este ejercicio desde dicha dependencia, aunque recordó que no hay entidad federativa que haya regulado al 100% a la empresa privada, que sigue ejerciendo funciones mientras las legislaciones mexicanas intentan sacarla del vacío legal donde se encuentra. Respecto al conflicto constante que se ha presentado en el aeropuerto, debido a enfrentamientos de taxistas de dicha zona con choferes de Uber, Luévano Núñez informó que ha tenido constante comunicación con autoridades correspondientes para solventar el tema.

“Hemos acordado una agenda de trabajo en conjunto y parte de ella es arreglar el asunto de Uber”, dijo el secretario general, dejando claro que hasta que la SEGUOT no presente su informe del ejercicio que está realizando, no se puede determinar si los choferes de la empresa particular pueden recoger pasaje en el aeropuerto. “Por lo pronto ya han tomado medidas pertinentes para que no vuelvan a suceder los lamentables enfrentamientos, porque perjudican al estado”, precisó.

Además, en busca de ir preparando el terreno para una posible reforma regulatoria, aseveró que en los próximos días se reunirá con autoridades de seguridad, turismo, desarrollo económico y del mismo aeropuerto para ir visualizando las formas de acatar el accionar de Uber. “El único propósito es que no sucedan más conflictos en vías federales que no podemos estar bloqueando”, comentó, valorando la disposición tanto de los taxistas como de los usuarios de la empresa privada.