¿Buscas empleo en Aguascalientes? Aquí hay algunas opciones

Comunicado

Aguascalientes.- Este día el Servicio Estatal del Empleo ofrece:

* 10 Secundaria/sec. técnica, OPERARIO DE PRODUCCION AUTOMOTRIZ de COOPER STANDARD AUTOMOTIVE SERVICES SA DE CV

* 10 Prepa o vocacional, EJECUTIVO DE VENTAS DE PRODUCTOS FINANCIEROS de SERFINCOR SA DE CV

* 5 Secundaria/sec. técnica, OPERADOR EN ELABORACION DE BOLSAS PLASTICAS de GRUPO INDUSTRIAL PLASMAC

* 5 Secundaria/sec. técnica, Despachador de Gas Natural de EXCELENCIA CONSULTORES EN RECURSOS HUMANOS SA DE CV natgas

* 5 Secundaria/sec. técnica, ELECTRICO INDUSTRIAL AGS de AMISA MONTERREY SA DE CV

* 5 Secundaria/sec. técnica, AUXILIAR DE REPARTO de PEPSI COLA

* 5 Secundaria/sec. técnica, AYUDANTE GENERAL DE RECICLADORA de MAJOSE RECICLADORA S.A. DE C. V.

* 5 Secundaria/sec. técnica, GUARDIA DE SEGURIDAD de SEGURIDAD SECOESA PRIVADA SA DE CV

* 5 Secundaria/sec. técnica, EJECUTIVO DE VENTAS (TELEVISION, TELEFONIA Y CABLE) de CUATRO CERO CINCO

* 5 Secundaria/sec. técnica, ALMACENISTA de TACHI S PEÑUELAS

* 5 Secundaria/sec. técnica, MONTACARGUISTA de ADECCO

* 5 Secundaria/sec. técnica, OPERARIO DE PRODUCCIÓN de GOHSYU MEXICANA S.A. DE C.V

* 5 Secundaria/sec. técnica, OPERARIO DE PRODUCCION de TACHI S PEÑUELAS

* 5 Saber leer y escribir, OPERARIO PARA RASTRO de NUTRYPOLLO PIVA

* 5 Primaria, AYUDANTE GENERAL DE ELABORACIÓN DE EMPAQUES de SHOREWOOD DE MEXICO S DE RL DE CV

* 5 Primaria, AYUDANTE GENERAL de HB CORRUGADOS S.A. DE C.V.

* 5 Primaria, OPERARIO DE COSTURA de INDUSTRIAS JOBAR

* 4 T. superior universitario, TECNICO EN MANUFACTURA de CHINOIN

* 3 T. superior universitario, TÉCNICO DE MOLDES de COOPER STANDARD AUTOMOTIVE SERVICES SA DE CV

* 3 Secundaria/sec. técnica, OPERARIO DE ENVIO de TACHI S PEÑUELAS

* 3 Secundaria/sec. técnica, OPERADOR DE MANTENIMIENTO SIN EXPERIENCIA de ASAHI SHO KO SHA MEXICO SA DE CV

* 3 Secundaria/sec. técnica, CHOFER VENDEDOR de NUTRYPOLLO PIVA

* 3 Secundaria/sec. técnica, promotor financiero en tienda depertamental de SERCEN S DE RL

* 3 Saber leer y escribir, INTENDENTE de INDUSTRIAS JOBAR

* 3 Saber leer y escribir, SOLDADOR de VOLTEOS MEXICO S A DE C V

* 3 Prepa o vocacional, Vendedor de piso de OFFICE MAX

* 3 Licenciatura, SEMILLERO GERENCIAL OPERATIVO de ROYAL TRANSPORTS SA DE CV

* 2 T. superior universitario, TÉCNICO HERRAMENTAL de COOPER STANDARD AUTOMOTIVE SERVICES SA DE CV

* 2 Secundaria/sec. técnica, AYUDANTE DE ELECTRICISTA de CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y PROYECTOS ELECTROMECANICOS SA DE CV

* 2 Secundaria/sec. técnica, CHOFER MENSAJERO de PRISMA OPERADORA DE SERVICIOS SA DE CV

* 2 Secundaria/sec. técnica, MONTACARGUISTA de COOPER STANDARD AUTOMOTIVE SERVICES SA DE CV

* 2 Secundaria/sec. técnica, OFICIAL ELECTRICISTA de CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y PROYECTOS ELECTROMECANICOS SA DE CV

* 2 Secundaria/sec. técnica, MECANICO DIESEL de NUTRYPOLLO PIVA

* 2 Saber leer y escribir, AUXILIAR DE LIMPIEZA de ANTONIO PLASCENCIA PEREZ

* 2 Profesional técnico (CONALEP), TECNICO EN EQUIPOS DE ORDEÑA de COMERCIAL AGROPECUARIA DE AGUASCALIENTES SA DE CV

* 2 Primaria, DESPACHADOR DE GASOLINA de PAMHER SERVICIO SA DE CV

* 2 Primaria, CHOFER TRASLADO DE MAQUINARIA PESADA AGS de ÉTICA PROFESIONAL Y ÁMBITO LABORAL

* 2 Prepa o vocacional, EJECUTIVO DE VENTAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y FERTILIZANTES PARA EL CAMPO de INDUSTRIAS GREHER SA DE CV

* 2 Prepa o vocacional, FRESADOR de SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL

* 2 Prepa o vocacional, SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN EN AREA TEXTIL de UNION TEXTIL SA DE CV

* 2 Prepa o vocacional, COORDINADOR DE LOGISTICA Y ALMACEN de GRUPO INDUSTRIAL PLASMAC

* 1 T. superior universitario, AUXILIAR ADMINISTRATIVO de MH AGUASCALIENTES

* 1 T. superior universitario, SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN de WORLD EMBLEM OF MEXICO SA DE CV

* 1 T. superior universitario, STAFF DE ADMINISTRACION de AGUASCALIENTES STEEL COIL CENTER SA DE CV

* 1 T. superior universitario, TECNICO METROLOGO de FUJIKIKO TACHIS MEXICO

* 1 Secundaria/sec. técnica, AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS de QUALITY BOLCA

* 1 Secundaria/sec. técnica, MONTACARGUISTA DE MANEJO DE CAJAS PLÁSTICAS de CENTRO LOGÍSTICO DE CONSOLIDACIÓN CLC

* 1 Secundaria/sec. técnica, GESTOR DE CREDITO Y COBRANZA de CREDITO NEGOCIOS EXPRESS SA DE CV

* 1 Secundaria/sec. técnica, PANADERO de SANBORNS

* 1 Secundaria/sec. técnica, PROMOTOR DE SERVICIOS FUNERARIOS de GAYOSSO

* 1 Secundaria/sec. técnica, VENDEDORA DE PASTELERIA de SANBORNS

* 1 Secundaria/sec. técnica, AYUDANTE DE COCINA de SANBORN HERMANOS PRODUCTORA DE ALIMENTOS S. A. DE C. V.

* 1 Secundaria/sec. técnica, CAMARISTA de HOTEL FIESTA AMERICANA

* 1 Secundaria/sec. técnica, VIGILANTE de SANBORNS

* 1 Secundaria/sec. técnica, GUARDIA DE SEGURIDAD PARA TIENDA DE AUTOSERVICIO de GSI SEGURIDAD PRIVADA

* 1 Secundaria/sec. técnica, STEWARD COCINA de INGENIERIA EN LA PRESTACION DE RECURSOS HUMANOS FH

* 1 Secundaria/sec. técnica, EMPLEADA DE MOSTRADOR PARA TIENDA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD de LONARMEX SOLUCIONES Y SERVICIOS

* 1 Secundaria/sec. técnica, VENDEDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA de LONARMEX SOLUCIONES Y SERVICIOS

* 1 Secundaria/sec. técnica, AYUDANTE GENERAL PARA PIZZERIA de LITTLE CAESAR S PIZZA

* 1 Secundaria/sec. técnica, CHÓFER FEMENINO de KOMPETENZ EMPRESAS SA DE CV

* 1 Secundaria/sec. técnica, OPERARIO DE PRODUCCIÓN de IACNA MEXICO SERVICE COMPANY S DE R L DE C V

* 1 Secundaria/sec. técnica, AYUDANTE DE PINTOR AUTOMOTRIZ de GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES

* 1 Secundaria/sec. técnica, AYUDANTE GENERAL PARA PRODUCCIÓN de SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL

* 1 Secundaria/sec. técnica, GUARDIA DE SEGURIDAD de IMPACTO TOTAL EN SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV

* 1 Secundaria/sec. técnica, GESTOR DE COBRANZA de FINANCIERA INDEPENDENCIA