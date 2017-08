Va José Miguel por el triunfo a Las Vegas

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El púgil aguascalentense José Miguel Borrego confirmó su participación dentro de la función de boxeo que se realizará a finales de éste mes en Las Vegas y que será encabezada por el duelo entre Floyd Mayweather ante Conor McGregor.

“Me siento contento y emocionado por llevar el nombre de Aguascalientes en alto y poder representar a todos los hidrocálidos. Quiero demostrar que hay talento aquí en mi estado y dar todo el esfuerzo”, adelantó.

En conferencia de medios, el boxeador de 19 años confía en obtener un buen resultado en la confrontación a diez rounds en peso welter y donde enfrentará al California Juan Heraldez, quien es ocho años mayor.

“Creo que será un parteaguas en mi carrera y después de ello, todo será diferente. Lo que más me conviene ahora es que el mundo me conozca”, ahondó.

– ¿Cómo prepararse para el futuro cuando venga el dinero y la fama?

– Me he preparado con mi familia y yo creo el éxito que llevo se lo debo a ellos. Me han guiado y si en algún momento se me llega a subir la fama, ellos serán los primeros que me digan que no estoy haciendo las cosas bien.

José Miguel, quien se mantiene invicto en peleas profesionales luego de 13 combates, incluyendo 12 victorias por la vía del nocaut, reconoció el apoyo de la presidencia municipal de Aguascalientes. Para lo cual adelantó que ofrecerá talleres de motivación para jóvenes en el municipio capital.