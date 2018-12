Va INE por un presupuesto de 11 mmdp en 2019

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó un presupuesto de 11 mil millones de pesos para el próximo año, estando a la espera, primero de la presentación del paquete económico del gobierno federal y luego de las modificaciones o no en el Congreso de la Unión, informó el Delegado local Ignacio Ruelas Olvera.

Justificó que dicha cantidad corresponde al rubro de gasto corriente, gasto electoral y programas especiales que se tendrán en el 2019, donde para el caso de Aguascalientes tendrá elecciones para presidentes municipales.

Sin embargo, relató que a esto hay que sumarle el financiamiento a los partidos políticos que por alguna razón hacendaria que se desconoce está asignada al presupuesto del instituto, realmente quien lo único que hace con el dinero es recibirlo y entregarlo de manera directamente a los mismos y posterior fiscalizarlos.

En este sentido, dijo que en principio no hubo recortes en el dinero destinado a los partidos, aunque habrá que esperar a que la representación popular en la cámara de diputados determine como van a ser los presupuestos 2019.

En principio no se les ha advertido de ajustes presupuestarios, aunque al igual que otras áreas aún existe la incertidumbre de ver cómo se presenta el paquete económico y sobre todo cómo quedará aprobado al final.

En el caso de Aguascalientes de todo el presupuesto apenas si le representa un poco más del 1%, advirtiendo que se trabajará con el presupuesto que se les asigne.