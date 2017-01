Urge una nueva reforma fiscal: COPARMEX

Francisco Espinosa

Aguascalientes, Ags.- El dirigente local de la COPARMEX, Francisco Javier López, comentó que se necesita una nueva reforma fiscal, “porque eso es lo que ha fallado y ha propiciado todo esto, no la energética”. Lamentó que en el país siga sin haber crecimiento, provocado por la incapacidad del gobierno para poder recaudar más y mejor.

“Lamentablemente se les sigue cobrando a los mismos que están pagando más y más, en lugar de los que generan riqueza”, aseveró, invitando al gobierno para que reconozca sus errores y volver a generar un debate sobre este tema, con tal de mejorar las condiciones laborales y de salario de millones de trabajadores.

Explicó que en México no solo se tiene un déficit en la recaudación, sino que lo que se tiene no está siendo bien utilizado. “El petróleo mantuvo durante muchos años a México y sirvió para mantener desfalcos y vida de lujo burocrática. Si no mejoramos esto nunca vamos a avanzar”, estableció, reiterando la necesidad de ejercer una nueva reforma fiscal.

Uno de los fallos de la reforma a penas anunciada hace un tiempo, dijo, “es que no se hizo a partir del diálogo con la sociedad civil. Tienen que entender que ya no da para seguir cobrando a los mismos y tener como una solución incrementar impuestos”.

Eso sí, declaró que siempre estarán a favor de la ley, por lo que descartó la iniciativa de dejar de pagar impuestos. “Más bien debemos exigir que ese dinero se aplique mejor. En otros países pagan más porque ven reflejado en servicios públicos su dinero; aquí tristemente no pasa”.