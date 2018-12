Urge ex dirigente del PRI a una reestructura total del partido

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La ex presidenta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Norma Esparza, urgió a una renovación completa del partido desde el cambio de dirigencias, nombre y logotipos si se quiere volver a renacer.

La misma reveló que es una realidad que cuando se presentan a alguna localidad a realizar trabajo político, inmediatamente cuando se les dice que son del PRI las personas les ponen límites o les ponen otra cara, mientras cuando se va a título personal es un trato distinto.

Al presentar a la Asociación Democrática Nacional (RDN) en Aguascalientes, dijo que sigue siendo militante del tricolor aunque está alejada de la vida interna del Revolucionario Institucional, donde en este nuevo proyecto lo que se busca es incidir mediante propuestas de personas de todos los partidos, credos y religiones proyectos positivos para los gobiernos, sean del partido que sean.

Aseguró que no pretenden constituirse como partido político, reiterando con ello su militancia en el tricolor.

Volviendo al tema del partido, reveló que está pasando por una situación critica donde el propio dirigente Enrique Juárez la está sufriendo, tal como ella lo vivió en su momento en cuanto a una crisis política y económica.

Justifica que no siempre los dirigentes son los responsables de las derrotas, aunque en las malas lo primero que se pide es la cabeza de estos, donde la responsabilidad no está en una sola persona sino de toda la militancia y principalmente en la ciudadanía que decide con su voto.

Al final, hizo votos porque se tomen las mejores decisiones a lo interno del partido saliendo fortalecidos con buenos candidatos a las alcaldías.