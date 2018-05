Universidades no están ajenas a problemática de drogas: rector de Universidad de Gto.

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- De visita por Aguascalientes, el rector de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, reconoció la problemática del consumo de drogas entre jóvenes, de la cual no escapan estudiantes de nivel superior.

“Lo que sucede en México en el tema de adicciones no exenta a las universidades y lo que tenemos que hacer, por un lado es redoblar esfuerzos en cuanto a la vinculación interinstitucional, y las casas de estudio tenemos que vincularnos en ese ámbito preventivo”, apuntó.

Guerrero Agripino reiteró que la venta y consumo de drogas en todos los niveles de la población es una realidad en el país, a la cual se le tiene que enfrentar con esfuerzos compartidos.

“Tenemos que coadyuvar todas las partes: sociedad, gobierno, universidades, instituciones educativas, pues se trata de un enorme reto”, adicionó.

Recientemente, la propia Universidad Nacional Autónoma de México aceptó que al interior de su campus había venta y consumo de sustancias prohibidas; lo cual derivó inclusive en una balacera. El rector de la Universidad de Guanajuato lo descartó en su caso.

“No hemos detectado particularmente venta de droga. No tengo información al respecto”, aclaró.

En torno a la falta de apoyos oficiales para las universidades públicas del país, el entrevistado dijo que no debe observarse bajo el perfil de gastos financieros, sino de ganancias materiales a futuro.

“Siempre he sostenido que el estado no tiene porqué gastar en cultura y arte. Es una inversión, no un gasto, y debe ser una inversión estratégica; máxime en países como el nuestro que tiene una gran aportación artística y cultural al propio país y al mundo. La sociedad requiere de todas las áreas y las universidades debemos redoblar esfuerzos para generar más alternativas a la comunidad estudiantil, a la comunidad académica y que podamos buscar la incidencia en la sociedad”.

El rector de la Universidad de Guanajuato estuvo en Aguascalientes para presentar el libro “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Edición comentada”, en el Congreso del Estado.