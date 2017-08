Uniformes, útiles y mochilas: 8 formas para comprar mejor y ahorrar en este regreso clases

Animal Político

CDMX.- Se terminan las vacaciones y miles de estudiantes de educación básica y media superior regresarán a clases en los próximos días, lo que significa gastos por inscripciones al nuevo curso, la compra de los útiles escolares, uniformes o ropa nueva, colegiaturas, así como los materiales extras.

Para evitar un impacto fuerte a las finanzas y un gran endeudamiento por el regreso a clases, es importante planear el gasto que representa y ahorrar, aseguró la firma de administración de activos Principal.

Padres de familia encuestados por el sitio Ofertia – que asesora a los consumidores en la realización de sus compras – señalaron que en este regreso a clases estiman gastar un promedio de 3,743.25 pesos por hijo, esto es un 12% más que en el ciclo escolar anterior.

Los gastos están distribuidos de la siguiente forma: 1,706.5 de inscripciones, 533.75 de libros, 432.5 de útiles escolares y 1,070.5 en actividades extra escolares.

Para que este regreso a clases no sea un golpe para tu bolsillo te dejamos algunos consejos para gastar menos y mejor:

Revisa y reutiliza los uniformes y útiles que se mantengan en buen estado y todavía les sirvan a tus hijos. Si sobraron algunos útiles del ciclo escolar pasado como colores, plumas, cuadernos, hay que reutilizarlos y aprovecharlos en los siguientes cursos.

Haz una lista de las prendas que te hacen falta, compra sólo lo necesario.

Considera el monto del que dispones para elaborar un presupuesto. Evita salirte de él para que tus finanzas no se desequilibren.

Compra de material escolar de una sola vez por volumen, en lugar de comprar poco a poco mientras se requiera.

Compra en el mercado formal, de esta manera tendrás una garantía de la calidad, así como un recibo de pago en caso de realizar cualquier cambio o reclamación.

Compara precios entre establecimientos, así no pagarás de más por un mismo producto, ni tendrás que ir de tienda en tienda.

Acude a las Ferias del Regreso a clases y ventas al mayoreo para obtener mayores descuentos.

Es recomendable marcar con su nombre y grupo, el suéter, playera, sudadera, etc., para facilitar su recuperación en caso de pérdida o extravío.

