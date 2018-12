“Una vergüenza los diputados de Aguascalientes”: Cecadec

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Los diputados de Aguascalientes están avalando leyes con los pies, no con la cabeza, tronó Verona Valencia García dirigente del Centro de Capacitación y Desarrollo Comunitario (Cecadec), en contra de la iniciativa de Ley Anti Aborto que está promoviendo la bancada del PAN.

“Estarán avalando la mentira, la falsificación, la falta de veracidad que tiene esta iniciativa y quedarán en vergüenza en todo el país. Es una vergüenza lo que ya están haciendo. Una vergüenza lo que están reproduciendo”, declaró la activista.

En conferencia de medios, donde fue acompañada por dirigentes de grupos feministas, Valencia García cuestionó la insistencia de los legisladores panistas en promover un dictamen que no ha sido estudiado de forma seria.

“Votarán en contra de las mujeres del estado. No importa la edad, sean niñas, sean jóvenes, sean ancianas. Le quitan a las mujeres los derechos que con tanto trabajo hemos ido consiguiendo”, subrayó.

La dirigente de Cecadec criticó que ahora los diputados planteen votar de manera secreta en la sesión del próximo 27, en donde será subido al pleno el dictamen que blinda la vida desde la fecundación. “

“A qué le tienen miedo”, reviró Valencia.

El punto ha generado divisiones en el Congreso, pues mientras el PAN la impulsa, los legisladores de Morena y PRD se han pronunciado en contra, en tanto que el PRI no se ha definido.