Una sola muerte por influenza se ha registrado en la temporada

Aguascalientes, Ags.-Asegura el Director de los Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA), Sergio Velázquez García que hasta hasta lo que va de la temporada invernal en Aguascalientes solo se ha presentado una defunción por influenza.

“En influenza mantenemos nuestra mortalidad en un solo caso por lo que viene siendo el virus tipo B, y al último corte traíamos 18 casos diagnosticados de los cuales 15 eran pacientes de H1N1, una B y dos tipo A”.

Agregó que la vacunación no ha concluido, donde se tiene un avance del 82% por lo que se tiene hasta el próximo mes de mayo para la conclusión de la vacunación y de la cobertura absoluta.

Velázquez García dio a conocer que no se se ha tenido problemas por falta de el biológico, por lo que se cuenta con el abasto suficiente y necesario, donde las personas que no se hayan vacunado aún lo pueden hacer al estar dentro de un periodo de riesgo por influenza que concluye hasta el 19 de mayo.

“Recuerden que entre enero y febrero se presentan el mayor número de casos y ahorita ya vamos a la mitad de febrero y afortunadamente no ha habido ningún repunte en caso”, concluyó.