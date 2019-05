Una regresión la Reforma Educativa: Alaniz

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Representa un paso atrás la aplicación de la nueva Reforma Educativa, apuntó el diputado panista Guillermo Alaniz de León, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Congreso del Estado.

“Vemos con riesgo que las plazas docentes sean otorgadas por un ente que no es el eje rector, en este caso el gobierno federal, sino que sean repartidas por los sindicatos y sobretodo que se puedan heredar estas plazas que es lo que no se quiere”, aseveró.

– ¿Es una regresión?

– Definitivamente

Alaniz de León lamentó también la eliminación del Instituto de Evaluación y que se desconoce la manera de cómo se revisará el desempeño de los docentes, para revisar su conocimiento al momento de estar en las aulas.

“Una de las partes importantes es la evaluación. Lo hemos dicho, todos los profesionistas de cualquier índole debemos estar capacitados y capacitándose constantemente. Lo hacen los abogados, lo hacen los contadores, por qué no hacerlo los maestros que son una parte fundamental de la formación”, adicionó.

El también líder de la bancada del PAN comentó que el documento será analizado en futuras sesiones en el Congreso de Aguascalientes, luego que no ha sido avalada desde la Jucopo para que se vote ante el pleno.

La Reforma Educativa fue aprobada por el Congreso de la Unión y el Senado de la República, para luego tener el aval de los congresos estatales que en su mayoría han dado su visto bueno.