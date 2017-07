Una pena el Congreso de Aguascalientes: MC

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La dirigencia local del partido Movimiento Ciudadano calificó de penoso el desempeño mostrado por el Congreso de Aguascalientes.

En conferencia de medios, Baltazar Mendoza, integrante del comité juvenil del instituto político, leyó un posicionamiento en el cual lamentó que el Legislativo estatal haya sido ubicado entre los menos productivos del país.

“Movimiento Ciudadano exige a los diputado del Congreso de Aguascalientes que se pongan a trabajar, que mejoren su desempeño y transparencia para que dejen de ser una pena para la entidad”, estableció.

Mendoza recordó que los actuales diputados tendrán el siguiente año la facultad legal de reelegirse por un segundo periodo; aunque subrayó que no deberían hacerlo debido a su cuestionable desempeño en tribuna.

“Estamos a pocos meses de que pidan licencia y con qué cara se volverán a parar en sus distritos, tienen inasistencias e iniciativas sin presentar o inviables. Es ahí donde los ciudadanos evaluaremos su trabajo”, recalcó.

Por su parte, Jaime Durán Padilla, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, aseveró que los actuales diputados no podrían ganar, al menos de manera legítima, su reelección en tribunas: “sin comprar el voto, ninguno. Pero si recurren a sus mañas priistas adaptadas a los panistas, quién sabe”.

Durán Padilla citó los resultados del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) en el cual se ubicó al Congreso de Aguascalientes entre los poderes legislativos con menor número de sesiones.

“Porqué hay congresos de otros estados con más sesiones, porque en San Luis Potosí salen diputados corruptos y los corren, pero en Aguascalientes no hay resultados y no hay denuncias contra ex funcionarios”, arremetió.

Según resultados del IMCO, el Congreso del Estado apenas sumó 37 sesiones el pasado, cuando otros estados superaron el centenar.